Moradores com dificuldade a entrar e sair de garagem por causa de andaime

Moradores do Bloco C do prédio Musa d'Ajuda, no Funchal, afirmam que as obras que decorrem no Bloco A estão a 'dificultar' a entrada e saída de veículos da garagem, isto por causa da colocação de um andaime.

Segundo residentes, o andaime foi colocado na porta da garagem, na passada segunda-feira, complicando a entrada e saída dos veículos no prédio.

Uma moradora deu conta que contactou a Polícia de Segurança Pública (PSP) esta terça-feira para alertar para esta situação, mas que ninguém terá aparecido. Também a empresa de administração de Condomínios Ad Domini foi informada.

Contactada pelo DIÁRIO, a Ad Domini esclarece que é possível entrar na garagem e que os andaimes já não se encontram na lateral da garagem. “A única coisa que tem são 20 centímetros de andaime que está montado e que apanha um bocadinho da zona de entrada da garagem, mas entra facilmente carros. O que pode acontecer é que tenha de ser feita uma manobra, mas conseguem entrar”, esclarece.

A concluir diz, ainda, que “ninguém interditou a entrada a ninguém”.