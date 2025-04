Centros de Saúde da RAM com qualidade certificada, aponta SESARAM

No Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira são já oito os Centros de Saúde com qualidade certificada de acordo com o modelo de certificação do Ministério da Saúde, adaptado do modelo de acreditação da Agência de Qualidade Sanitária da Andaluzia (ACSA). Adicionalmente, três novos centros de saúde encontram-se em processo de certificação. A garantia é dada pelo Serviço Regional de Saúde, em nota emitida esta tarde.

Os centros de saúde do Bom Jesus, Santo António, Nazaré, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Caniço, Machico e Porto Santo estão oficialmente reconhecidos pela sua qualidade e, ainda este ano, prevê-se obter a certificação dos centros de saúde do Monte, de São Roque e da Calheta.

Diz ainda o SESARAM que alguns dos centros de saúde, certificados em 2017, já renovaram a sua acreditação, demonstrando um compromisso com a melhoria contínua dos cuidados prestados.

"Esta certificação é um reconhecimento público da Direção-Geral da Saúde (DGS) de que os nossos centros de saúde cumprem os mais elevados padrões de qualidade e segurança. Para o Serviço Regional de Saúde, é também o reconhecimento do profissionalismo, dedicação e empenho das Equipas." SESARAM

Refere ainda que a certificação Internacional atesta o compromisso na melhoria contínua dos cuidados prestados à população Madeirense e Portosantense. "Vamos continuar a investir nos cuidados de saúde de proximidade, com segurança e qualidade certificada, em prol da Saúde e bem-estar de TODOS os UTENTES", assegura.