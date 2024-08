Campeão Bayer Leverkusen volta a perder na Bundesliga 35 jogos depois

O campeão Bayer Leverkusen desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e acabou derrotado na receção ao Leipzig (3-2), na segunda jornada da Liga alemã de futebol, colocando um ponto final na série de 35 jogos sem perder.

Na receção ao oponente do Sporting na Liga dos Campeões, os 'farmacêuticos' marcaram dois golos de 'rajada', aos 39 e 45 minutos, por Frimpong e o ex-benfiquista Grimaldo, com Kevin Kampl (45+7) a reduzir nos descontos do primeiro tempo.

A equipa comandada por Xabi Alonso permitiu mesmo a 'cambalhota' no marcador, por culpa de um 'bis' de Openda (57 e 80), que, assim, ajudou o Leipzig a chegar à liderança provisória da prova, com seis pontos, enquanto o Bayer é nono, com três.

Os 'farmacêuticos' não perdiam no campeonato desde 27 de maio de 2023, quando foram derrotados pelo Bochum (3-0).

Mais cedo, o Borussia Dortmund, reduzido a 10 jogadores, ficou-se pelo 'nulo' frente ao Werder Bremen (0-0).

No Weserstadion, em Bremen, o marcador manteve-se inalterável durante os 90 minutos, com o cenário a ficar 'tremido' para o Dortmund a partir do momento em que o central Schlotterbeck recebeu ordem de expulsão (73).

Estugarda e Mainz também empataram, mas a três golos, num encontro em que os forasteiros conseguiram recuperar de uma desvantagem de dois tentos.

Millot e Leweling, aos oito e 15 minutos, deixaram a partida muito bem encaminhada para o Estugarda, porém, ainda antes do tempo de descanso, Amiri (43) encurtou distâncias, com Burkardt (62) a anotar o tento da igualdade.

Na reta final, o suplente utilizado Rieder (88) marcou para os locais, mas Leitsch (90+4), que também foi lançado na segunda parte, ainda foi a tempo de fazer o 'gosto ao pé' e fixar o resultado em 3-3.

No Deutsche Bank Park, os golos de Ekitike (24), Larsson (33) e Marmoush (56) construíram o triunfo do Eintracht Frankfurt sobre o Hoffenheim (3-1), que ainda reduziu por Kramaric (54).

Já o Wolfsburgo, com Tiago Tomás entre os titulares, foi ao reduto do Kiel vencer por 2-0, face aos dois remates certeiros de Arnold (27) e Bornauw (30), ainda dentro do primeiro tempo, o mesmo resultado que se verificou no Bochum-Borussia Möenchengladbach (0-2), com Kleindienst (67) e Honorat (78) a marcarem para os visitantes.