Navio da Marinha Francesa visita Porto do Funchal

O navio hidrográfico e oceanográfico (BHO) 'Beautemps-Beaupré' fará escala no porto do Funchal, no próximo dia 5 de Setembro, com chegada às 9 horas, ficando atracado no Porto do Funchal, até o dia 9 Setembro, às 9 horas.

Após as habituais visitas de cortesia às mais altas autoridades do Funchal, no dia da chegada, o Comandante do navio, Dimitri Bertheau, receberá a bordo, para um almoço oficial, diversas autoridades militares e civis.

Trata-se da segunda escala que esta embarcação faz no principal porto da Região, tendo já estado cá no passado mês de Julho.

Este navio da Marinha Nacional Francesa, baseado em Brest, faz escalas regulares nos portos lusitanos. Está implantado durante vários meses no Atlântico e a sua missão principal é a realização de trabalhos hidrográficos e oceanográficos. O navio fornece às outras unidades elementos cartográficos e oceanográficos de primeira linha, fundamentais para o cumprimento das missões da Marinha.