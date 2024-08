Associação Ornitológica da Madeira anuncia evento internacional "histórico"

Este ano promete ser "histórico" para a Associação Ornitológica da Madeira. A colectividade - que assinala em 2024 seu 30.º aniversário - anunciou, hoje, a realização do 'Madeira International Bird Exhibition' (MIBE), um evento internacional, que deverá concretizar-se em Outubro de 2024.

De acordo com a direcção, esta exposição "conta com diversos apoios governamentais e municipais".

O evento foi oficialmente anunciado durante a última sessão plenária da Associação Ornitológica da Madeira, que serviu para a direcção apresentar as contas do exercício económico de 2023, juntamente com o orçamento e o plano de atividades para 2024. Todas as propostas submetidas foram aprovadas por unanimidade.

Encerrando a noite, Carlos Lopes foi homenageado como sócio honorário, sendo um dos momentos de destaque da Assembleia Geral.