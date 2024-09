GNR apreendeu mais de 9 mil litros de bebidas espirituosas em Câmara de Lobos

A Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Informações e Investigação Criminal e do Destacamento Territorial do Funchal, apreendeu na passada segunda-feira mais de 9. 200 litros de bebidas espirituosas produzidas ilegalmente, no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo um comunicado emitido pela GNR, a apreensão foi feita “no decorrer de uma investigação no âmbito da produção e comercialização de bebidas alcoólicas, de forma ilegal, o que constitui crime de introdução fraudulenta no consumo e crime contra a saúde pública, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em armazém, que culminaram na apreensão de 9. 229 litros de bebidas espirituosas; 750 quilos de açúcar; 2. 800 euros em numerário; documentação diversa relativa à atividade ilícita e diverso material com valor estimado de cerca de 30 mil euros”.

A GNR estima que o valor total das bebidas e outros bens apreendidos seja superior a 245 mil euros, representando um prejuízo estimado de cerca de 76. 600 euros, de imposto tributário em falta.

Foi ainda identificado um homem de 66 anos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Madeira.