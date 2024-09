Madeira Foil Adventure já navega nos mares madeirenses

Está já nos mares madeirenses a travessia inédita em SUP/Wing Foil entre o Porto Santo e a Madeira.

O evento denominado por Madeira Foil Adventure arrancou já bem perto das 14 horas na ilha do Porto Santo e com o campeão mundial de Wing Foil, o australiano James Casey, a ser a figura de cartaz de uma frota que conta com seis velejadores.

Já com mais de uma hora de travessia e sempre acompanhados por perto por embarcações do Sanas bem como do Parque Natural da Madeira, James Casey, Tiago Campos, Frederic Bonnef, Diogo Neves, Carlos Gonçalves, João Palhas, Ricardo Rodrigues estão com um bom andamento, e sem qualquer problema de maior.

Com as condições de mar e vento a estarem prefeitas os atletas deverão cortar a linha de chegada instalada junto à promenade do Caniço depois das 17 horas.

Organizado pelo Clube Naval do Funchal, em colaboração com a Associação de Promoção da Madeira, o evento promete destacar a Madeira como um destino de excelência para desportos radicais, uma área em crescente expansão na região.

De referir que podem acompanhar a travessia através do link:

https://sailing.logg4sport.com/?c=482-f9288033cdbb059aa84c8943ccc51d2f&fbclid=IwY2xjawFGoN1leHRuA2FlbQIxMAABHYItkLoLrtlixJamuyQL39JhZrV88DtqUgl4b0UgPJBHKFKup6S8PLzHHg_aem_sibEEz5EnNHKs9ALVM6Dog