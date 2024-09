Travessia histórica entre Porto Santo e Madeira

O Clube Naval do Funchal leva a efeito um evento inédito no desporto náutico na Madeira com a primeira travessia em SUP & e WING foil entre o Porto Santo e a ilha da Madeira, evento que vai decorrer na próxima quinta-feira, 5 de Setembro.

A travessia vai contar com a participação do australiano James Casey, actual campeão mundial de Wing foil - modalidade radical que envolve uma prancha equipada com um foil e uma asa insuflável-e uma das maiores referências mundiais na modalidade.

A travessia entre Porto Santo e a ilha da Madeira cobre uma distância de 34 milhas. A apresentação deste evento decorreu esta manhã na sede do Clube Naval do Funchal.