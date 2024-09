Esta quinta-feira, 5 de Setembro, o Clube Naval do Funchal realiza a primeira travessia em SUP & WING foil entre o Porto Santo e a Madeira.

Às 13 horas está prevista a largada do Porto Santo e pelas 17 horas a chegada à 'promenade' do Caniço.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o campeão do Mundo de Wing Foil e detentor do recorde mundial e do Guinness de distância em Sup Foil Downwind, James Casey, participará neste evento inédito. A vinda do australiano, de 32 anos, partiu do Clube Naval do Funchal, em articulação com a Associação de Promoção da Madeira.

A prova contará com outros atletas de renome internacional da modalidade.

A travessia entre Porto Santo e a Madeira cobre uma distância de 34 milhas.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - O navio hidrográfico e oceanográfico (BHO) 'Beautemps-Beaupré' fará escala no porto do Funchal com chegada às 9 horas, ficando atracado no Porto do Funchal, até o dia 9 Setembro, às 9 horas;

9h00 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre do edifício sede da câmara municipal;

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - Blandy's Wine Festival;

9h30- Vista às vinhas Blandy's

18h00 - Apresentação dos novos vinhos 2024 e jantar 'All about Madeira'

10h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe para a apresentação de cumprimentos, o Comandante do navio da marinha francesa 'Beautemps-Beaupré', Dimitri Bertheau, no Palácio de São Lourenço;

17h00 às 20h00 - Inauguração da Clínica de Medicina Estética Space Age, localizada na Rua do Bispo, n.º41. A inauguração contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque;

18h00 - Abertura da Temporada Artística 2024/2025 do Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h30 - Apresentação Audi Q6 e-tron no Salão de Vendas Audi, situado no Caminho Do Poço Barral, n.º 31;

19h00 - Sessão de apresentação pública do mural alusivo ao 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, na Casa da Música de Machico.

Efemérides

Principais acontecimentos verificados no dia 5 de Setembro, Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral e Dia Internacional da Caridade:

1666 - O arquitecto inglês Christopher Wren inicia a elaboração do projeto para a reconstrução de Londres, na sequência do grande incêndio que destruiu grande parte da cidade.

1735 - Nasce o compositor alemão Johann Christian Bach.

1792 - Revolução Francesa. Eleição de Maximilien François Marie Isidore de Robespierre para a liderança da Convenção Nacional.

1857 - Morre, com 59 anos, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, Auguste Comte, filósofo positivista francês e pioneiro da Sociologia.

1946 - O pedido de entrada de Portugal na Organização das Nações Unidas (ONU) não é aceite pela Assembleia Geral devido ao regime ditatorial do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

1997 - Morre, aos 87 anos, a madre Teresa de Calcutá, fundadora da congregação das Missionárias da Caridade.

2017 - A Procuradoria-Geral brasileira deduz acusação contra a ex-Presidente, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Lula da Silva, entre outros políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia, após o Conselho de Ministros extraordinário, um pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto do aumento do custo de vida, decorrente da guerra na Ucrânia, no valor global de 2.400 milhões de euros.

2023 - O ex-líder da organização norte-americana de extrema-direita Proud Bois, Enrique Tarrio, é condenado a 22 anos de prisão por orquestrar o ataque ao Capitólio norte-americano, em Washington, a 06 de janeiro de 2021, a sentença mais pesada neste caso.

Pensamento do dia

Depois de eliminarmos o impossível, o que nos resta, mesmo que seja improvável, deve ser a verdade". Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), escritor escocês.

Este é o ducentésimo quadragésimo nono dia do ano. Faltam 117 dias para o termo de 2024.