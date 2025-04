Saiba o que hoje é notícia

O Ministério da Economia dá hoje início às reuniões com as associações empresariais, devido ao possível impacto das tarifas na economia nacional, com os encontros a continuarem na quarta-feira, segundo uma nota de agenda.

As reuniões terão início às 09:00, em Lisboa, e irão decorrer "ao longo do dia", indicou o ministério.

A tutela lembrou que "as reuniões do ministro da Economia com as associações empresariais, que estavam previstas entre quarta-feira e sexta-feira, foram antecipadas" para hoje e quarta-feira.

Segundo o Governo, estão previstas reuniões com a ANIMEE - Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico e Eletrónico, a AIP - Associação Industrial Portuguesa, a CIP - Confederação Industrial de Portugal, a APF - Associação Portuguesa de Fundição, a CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes e a APIP - Associação Portuguesa das Indústrias do Plástico.

Serão também ouvidas a APIB - Associação Portuguesa dos Industriais da Borracha, a APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, a AIMMP - Associação das Indústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal, a APPICAPS - Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos e a APIC - Associação Portuguesa da Indústria de Curtumes.

A lista de associações empresariais recebidas pelo Governo inclui ainda a ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, a ANIVEC - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção, a ANITLAR - Associação Nacional das Indústrias de Têxtil Lar, a ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios, a APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça e AEP - Associação empresarial de Portugal e a AQuimica.

A ronda de reuniões, pretende, segundo o ministro da Economia, Pedro Reis, "avaliar o impacto e as medidas de mitigação das tarifas anunciadas pela administração dos Estados Unidos nas empresas portuguesas e na economia nacional".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival Tremor, em São Miguel, Açores, tem hoje início com o rock experimental dos argentinos Blanco Teta e a atuação da artista multidisciplinar ucraniana Anita Nemet que se fixou na ilha, depois da invasão do seu país pela Rússia.

A abertura da exposição "Ponto de Partida" e a estreia do projeto multidisciplinar "Onde está a Festa?!", do Teatro do Frio, também fazem parte da programação do primeiro dia do festival que este ano conta com 60 artistas e coletivos artísticos, 22 dos quais residentes nos Açores, 12 "caminhadas performativas", "quatro concertos surpresa" e o "Mini-Tremor", na manhã do último dia, para o público mais novo.

Ana Lua Caiano, José Pinhal Post-Mortem Experience, Peaking Lights, Oko Ebombo, 800 Gondomar, Quebra, Kassie Krut, Lumina e La Blanckie estão entre os artistas do programa, que também conta com o espetáculo "Paredes", de Ben Chasny e Norberto Lobo, de homenagem a Carlos Paredes, e o concerto do saxofonista Guillaume Perret com a Escola de Música de Rabo de Peixe. Esta escola atuará ainda com a Associação de Surdos da ilha de São Miguel, no projeto "Som Sim Zero".

O Festival Tremor, que procurar estimular a "relação com o património cultural e natural" da ilha de São Miguel, encerra no próximo sábado, dia 12.

PAÍS

O Tribunal de Portimão começa hoje a julgar dois homens acusados de terem matado o proprietário de uma fábrica de bolas de Berlim, em 2019, na cidade de Albufeira, no distrito de Faro.

Os dois arguidos, de 40 e 43 anos, um dos quais em prisão preventiva, estão acusados pelo crime de homicídio qualificado e vão ser julgados por um tribunal de júri.

De acordo com o Ministério Público, os factos ocorreram em setembro de 2019, quando os arguidos acederam, durante a noite, ao interior da fábrica, agredindo o proprietário, de 66 anos, e provocando-lhe a morte por compressão externa do pescoço.

Aquando da detenção do primeiro suspeito, em abril de 2024, a Procuradoria da República da Comarca de Faro adiantou que o homem ter-se-á deslocado ao estabelecimento com o intuito de furtar dinheiro, mas deparou-se com o empresário. Os arguidos ter-se-ão apropriado de 16 mil euros e de vários objetos.

POLÍTICA

Os debates televisivos para as eleições legislativas de 18 de maio continuam hoje com um frente-a-frente entre os líderes do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, na SIC, e entre o Chega e o Livre na RTP-3.

O debate entre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, está marcado para as 21:00 e o confronto de André Ventura e Rui Tavares para uma hora mais tarde, às 22:00.

Está prevista uma série de 28 frente-a-frente entre as forças políticas com representação parlamentar que terminará dentro de três semanas, em 28 de abril, com o derradeiro debate entre o líder da AD, Luís Montenegro, e Pedro Nuno Santos, que vai durar 75 minutos e é transmitido pelos três canais generalistas, RTP, SIC e TVI.

A organização dos debates televisivos ficou marcada pela polémica à volta da posição da coligação PSD/CDS-PP de que o primeiro-ministro Luís Montenegro não participará nos frente-a-frente com BE, Livre e PAN, sendo a AD representada pelo presidente dos democratas-cristãos, Nuno Melo, partido que elegeu dois deputados integrado na coligação.