Aluno lesionado em aula de Educação Física transportado ao hospital

Vítima de incidente numa aula de Educação Física, um aluno de escola do ensino secundário localizada no Funchal foi esta manhã (10h40) socorrido e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A vítima, um jovem de 18 anos de idade, apresentava traumatismo num joelho provocado na sequência de queda ocorrida durante a aula desportiva.