Renovação da frota e mais funcionários garantem "melhoria qualitativa” da limpeza urbana do Funchal

Foi no âmbito do 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana que a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) afirmou, esta quarta-feira, que os investimentos feitos pela autaqruia na renovação da frota e no reforço dos recursos humanos para têm permitido uma "melhoria qualitativa" da limpeza urbana do Funchal.

Cristina Pedra salientou o esforço levado a cabo pelo município que agora lidera para superar o que diz serem as necessidades "herdadas" neste sector, as quais eram "gritantes" e impediram que a implementação da estratégia do actual executivo para a cidade nestas matérias fosse mais "célere".

Neste âmbito, deu conta dos sete milhões de euros já investidos na aquisão de novas viaturas para o Departamento de Ambiente, aposta complementada com a contratação de mais 86 funcionários, dos quais 63 cantoneiros e 23 motoristas.

No encontro que decorreu no Centro de Congressos VidaMar Resort Hotel Madeira, organizado pela Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) e que tinha como tema 'Limpeza Urbana + Sustentável', a presidente da CMF destacou o "cuidado" da autarquia em reforçar o financiamento das Juntas de Freguesia, verbas que foram acampanhadas, também, e maior responsabilidade na questão da limpeza urbana, nomeadamente de arruamentos e áreas ajardinadas. Tudo isto para que o Funchal se apresente "exemplarmente limpo", tido como "um orgulho para todos, sejam visitantes, sejam moradores".

A presidente da autarquia sublinhou os números recorde do turismo na Região, lembrando que é no Funchal onde se encontra o maior número de hotéis, bem como é na capital que acontecem os grandes eventos públicos, aspectos que têm impacto na limpeza urbana da cidade, obrigando a que a mesma seja “intensa” e, muitas vezes, reforçada. Na ocasião, a autarca notou que parte da receita proveniente da taxa turística, que será cobrada a partir de Outubro, será aplicada na limpeza urbana.

Cristina Pedra referiu-se, ainda, ao investimento feito na componente pedagógica e educacional da sensibilização ambiental. "Estamos focados e a trabalhar para que o Funchal seja sempre uma referência nacional e internacional em termos de limpeza urbana, contando com a colaboração e civismo de todos para que assim aconteça", salientou.

Este encontro decorre até à próxima sexta-feira.