Edição de 2025 de Calheta SoundsCool

A edição de 2025 do festival de música ‘Calheta SoundsCool’ é apresentada hoje, pelas 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

O evento está marcado para 3 de Maio, no Paul do Mar, sendo que a receita reverterá a favor da Delegação Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro.

A apresentação vai contar com as presenças de Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, Ricardo Franco, presidente da Delegação Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, além responsáveis pela produção do ‘Calheta SoundsCool’.

Contudo, outros eventos devem merecer a sua atenção durante o dia de hoje, 8 de Abril de 2025.

-ARDITI - Concurso de Culinária

10h00- Escola Hoteleira da Madeira

-A presentação do fecho de contas de 2024 da Câmara Municipal do Funchal

14h30- Salão Nobre



-XXIX Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas - Sessão de Parceria (Reunião com os presidentes das RUP, representantes da Comissão Europeia e Instituições Europeias e Representantes dos Estados-membros), com presença de Jorge Carvalho, secretário regional da Educação em representação de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Ilha da Reunião

Efemérides a 8 de Abril

1153- Afonso Henriques doou Alcobaça à Ordem de Cister.

1434- D. Duarte promulgou a Lei Mental (medida centralizadora, com o objetivo de defender e conservar o património Real).

1513 O explorador e conquistador espanhol Ponce de León (1460-1521) declarou a Flórida um território da Espanha (acreditando-se ter sido o primeiro europeu a chegar lá).

1640 Saiu de Lisboa a esquadra que levou ao Brasil o primeiro vice-rei nomeado para aquela colônia, o Marquês de Montalvão.

1904 A Terceira República Francesa e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda assinaram há a Entente cordiale.

1931 Ocorreu um levantamento popular nos Açores contra a ditadura salazarista, tendo alastrado à chamada Revolta da Madeira, sem sucesso.

2004 O Tribunal Constitucional extinguiu a Força de Unidade Popular (FUP), fundada por Otelo Saraiva de Carvalho.

2016 O Parlamento aprovou com a maioria de esquerda (mais conhecida por geringonça), em votação final global, uma alteração legislativa que passou a impedir a venda de habitação permanente em processos de execução fiscal.

2017 Astrónomos detetaram uma atmosfera em redor da super-Terra GJ 1132b, achado que marcou a primeira detecção de uma atmosfera em redor de um exoplaneta parecido com a Terra e representou um passo importante no caminho para a detecção de vida para lá do nosso Sistema Solar.

2018 O ex-Presidente Lula da Silva, favorável em todas as sondagens para vencer as anteriores presidenciais brasileiras, entregou-se à Polícia Federal para cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão, num estranho processo em que participou o depois ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro.

2020 Em Wuhan, cidade originária da Pandemia Covid 19, na província de Hubei (China), levantaram-se as primeiras medidas de isolamento.

2021 Arqueólogos egípcios anunciaram a descoberta mais importante desde a tumba de Tutancâmon – uma 'cidade dourada' perdida, a antiga cidade de Aton, de 3.000 anos, perto de Luxor