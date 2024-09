Funchal promove a IV Semana da Alimentação

Tem início esta segunda-feira, 23 de Setembro, a IV Semana da Alimentação, promovida pelo Município do Funchal. O evento insere-se no Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar celebrado, anualmente, a 29 de setembro. O programa é repleto de actividades, palestas, workshops e showcookings dedicadas à temática da alimentação saudável e sustentável.

A cerimónia de abertura da IV Semana da Alimentação decorre pelas 15 horas no Largo da Restauração, com a presença do Executivo Municipal e do Governo Regional. Seguir-se-á o showcooking com o Grupo Kampo by Chef Júlio Pereira a par da actividade educativa dinamizada pelo Centro Isoplexis da Universidade da Madeira.

Ao longo de toda a semana estão agendadas actividades dirigidas a vários públicos alvo, dinamizadas pela autarquia e pelos parceiros da Estratégia Alimentar do Funchal – a SEMEAR, lançada no ano transato

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo sexagésimo sétimo dia do ano, em que faltam 99 dias para o fim de 2024:

- 8h30 e 15h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa no Fórum do Encontro Internacional pela Paz, organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris, que acontecerá em várias salas dos 4.º, 5.º e 6.º bairros – Paris;

- 10 horas - Os deputados do Partido Socialista eleitos à Assembleia da República promovem uma conferência de imprensa na sede regional do PS, à rua da Alfândega;

- 10h30 - Reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz no Salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal de Santa Cruz;

- 11 horas - Conferência de imprensa, promovida pela Iniciativa Liberal, sobre as propostas de alteração à Lei Eleitoral na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa;

- 11h30 - JPP promove uma acção política junto ao Centro de Saúde da Nazaré, na Avenida do Colégio Militar;

- 12 horas - Apresentação do Ultra Madeira 2024 na Câmara Municipal de Machico;

- 17 horas - Apresentação pública da proposta de revisão do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Santa Cruz e do Relatório de Análise de Perigosidade de Incêndio Rural no Concelho no Hotel Vila Galé em Santa Cruz;

- 17h30 - CDU promove Tribuna Pública "contra a corrupção no regime e contra a corrupção do regime" junto ao Palácio de São Lourenço, na Avenida Zarco;

- 18h30 - O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil apresenta o programa LUPA - A Aventura das Emoções, desenvolvido pela Associação Escola das Emoções, que tem sede em Leiria. O programa, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, visa promover competências socio emocionais essenciais para o sucesso académico e pessoal dos alunos;

Principais acontecimentos registados a 23 de Setembro, Dia Internacional das Línguas Gestuais:

1817 - Espanha e Reino Unido ratificam o acordo que prevê a abolição do tráfico de escravos.

1822 - É assinada a Constituição que divide o poder em três domínios: Poder executivo - dado ao Rei, passando a monarquia a ter os poderes limitados; Poder legislativo - que fica o cargo das Cortes, que faziam as leis e que, ao mesmo tempo, controlavam o poder executivo; Poder judicial - concedido aos juízes. Sob estes três princípios é jurada e promulgada a Constituição por D. João VI a 01 de outubro, dando origem à 1.ª Constituição portuguesa constituída por 240 artigos.

1846 - Descoberta de Neptuno pelo astrónomo francês Urbain Jean Joseph Le Verrier e pelo astrónomo britânico John Couch Adams.

1848 - Começa a produção da pastilha elástica, nos Estados Unidos, com fins comerciais.

1932 - Unificação da Arábia Saudita, com a junção dos reinos de Nejd e Hejaz.

1933 - O Decreto-Lei n.º 23048 promulga o Estatuto do Trabalho Nacional que prevê a abertura das Casas do Povo e a constituição de Grémios e Sindicatos corporativos.

1941 - II Guerra Mundial / Holocausto. Começam as execuções com gás no campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas forças nazis.

1971 - É assinada a Convenção de Montreal, que complementa as convenções de Tóquio e da Haia sobre a pirataria aérea.

1987 - Portugal defende, na Assembleia Geral da ONU, "a observância do princípio fundamental e inquestionável da autodeterminação" para a população de Timor-Leste.

1992 - É concluído o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, originalmente para acolher a sede da Presidência Portuguesa da Comunidade Económica Europeia (CEE) e posteriormente para desenvolver atividade cultural.

1997 - 200 pessoas são assassinadas em Bentalha, sul da Argélia. É o segundo maior massacre em cinco anos de conflito.

1999 - O Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia aprova em Viena, Áustria, a proposta de criação de um Tribunal Criminal internacional para os crimes em Timor-Leste.

2002 - A Bélgica legaliza a eutanásia para doentes terminais sem cura. É o 10.º país a regulamentar a prática de morte assistida.

2003 - A União Europeia aprova em Estrasburgo, França, a disponibilização de 48,5 milhões de euros a Portugal, no quadro do Fundo de Solidariedade, para a recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios florestais.

2007 - Cerca de 20.000 pessoas, entre civis e monges, manifestam-se em Rangum, a maior cidade da Birmânia (atual Myanmar), em apoio à líder da oposição Aung San Suu Kyi, acentuando a pressão sobre a Junta Militar no poder.

2009 - O médico-cirurgião Eduardo Barroso é distinguido na sessão de abertura do 19.º Congresso da Associação Internacional de Cirurgiões, Gastrenterologistas e Oncologistas (IASGO), em Pequim, China, pelo contributo nos domínios das doenças e da cirurgia hepáticas.

2009 - Gripe A (H1N1). A ministra da Saúde, Ana Jorge, confirma a primeira morte por gripe A em Portugal. Um homem, de 41 anos, internado no Hospital de Santo António em processo de rejeição de um rim.

2011 - A cantora cabo-verdiana Cesária Évora anuncia o fim da carreira.

2015 - O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e o n.º 1 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Timoleon Jimenez, também conhecido como Timochenko, anunciam, em Havana, Cuba, um acordo considerado decisivo para a paz entre as partes.

2015 - O presidente executivo do grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, demite-se no seguimento do escândalo sobre a acusação de a empresa ter falseado os dados sobre as emissões dos seus carros a gasóleo.

2019 - O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, assina uma resolução governamental sobre a adoção pela Rússia do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, assinado por 195 países.

2021 - Covid-19. O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que o país está condições de avançar para a terceira fase do plano de alívio de restrições apresentado em 29 de julho. Portugal passa do atual estado de contingência para a situação de alerta a partir de 01 de outubro, com a reabertura de espaços de diversão noturna, na restauração e espetáculos acabam os limites de lotação e de horários, e a obrigatoriedade de uso de máscara é apenas para casos pontuais.

2022 - O Laboratório de Análises de Dopagem de Lisboa recupera a acreditação, quatro anos depois de ter sido revogada, por decisão do comité executivo da Agência Mundial Antidopagem.

2022 - Iniciam-se os referendos sobre a anexação pela Rússia nas regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk (leste) e nas áreas sob ocupação russa nas regiões de Kherson e Zaporijia (sul), enquanto decorre a ofensiva militar de Moscovo contra a Ucrânia.

2022 - O presidente da Comissão de Inquérito da ONU que analisou bombardeamentos russos a áreas civis, execuções, tortura, maus-tratos e violência sexual sobre a Ucrânia, Erik Mose, num primeiro relatório feito perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que "foram cometidos crimes de guerra" no país desde a invasão da Rússia em fevereiro.

2022 - O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, comunica que no encontro que teve com o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu para a China utilizar a sua influência para demover o Presidente russo, Vladimir Putin, da retórica sobre a utilização de armas de destruição maciça.

