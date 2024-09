ISAL assinala Dia Mundial do Turismo com conferência

No próximo dia 27 de Setembro, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) associa-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo, através da organização de uma conferência que reúne profissionais do sector. Esta edição, a 44.ª da iniciativa da Organização Mundial do Turismo (OMT), apela à paz e reforça o potencial do sector do turismo na sua construção, sob o mote 'Turismo e Paz'.

Esta iniciativa enquadra-se nos 'Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)' da Agenda 2030 da ONU e visa promover a paz global através do turismo responsável, destacando a importância da compreensão intercultural e da cooperação internacional.

O evento conta com um painel de profissionais da área do Turismo que se reúnem para debater a integração e o acolhimento de imigrantes no mercado de trabalho regional, a saber: Décio Silva (Sensa Hotels), Mara Cardoso (SNATTI) e Pedro Trindade (Scandic Spectrum Hotel, na Dinamarca). O painel conta com a moderação de Élvio Camacho, docente do ISAL e coordenador do curso de licenciatura em Gestão de Empresas.

A abertura está a cargo de Sancha de Campanella, vice-directora Geral do ISAL, já Luz Silva, docente do ISAL e coordenadora do curso de licenciatura em Turismo, encerrará a sessão.

No âmbito destas celebrações, o ISAL lançou o Concurso Fotográfico 'Turismo e Paz', destinado aos seus estudantes, visando a reflexão e discussão desta temática. O vencedor, anunciado no encerramento da conferência, será premiado com um jantar para duas pessoas no Hotel Aqua Natura, patrocinador do evento.