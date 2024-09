Funchal assinala uma semana comemorativa do Dia Mundial do Turismo

A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar que associa-se, uma vez mais, às comemorações do Dia Mundial do Turismo, promovendo um conjunto de iniciativas entre hoje, 23, e sexta-feira, 27 de Setembro de 2024.

"O principal destaque deste ano terá lugar no dia 26 de Setembro, com a cerimónia de entrega da Distinção Turística Municipal, aos colaboradores (funcionários) do Município do Funchal. Esta distinção simboliza o reconhecimento do Executivo pelo trabalho, compromisso e dedicação de todos os colaboradores, na afirmação da cidade como um destino de excelência", revela.

Do programa de comemorações, a autarquia incluiu "a realização do Peddy-paper 'Turista na Minha Cidade', que tenciona envolver os munícipes da cidade do Funchal, de modo que se sintam turistas na sua própria cidade, olhando-a com outra perspetiva e visitando diferentes espaços de uma forma lúdica. Está prevista também, uma visita ao Parque Ecológico onde os participantes desta atividade têm a oportunidade de participar nas plantações, provas de chá e confeções de doce de uveira da serra, reforçando a ligação entre o património natural e gastronómico da ilha", acrescenta.

Estão ainda agendadas duas sessões de esclarecimentos sobre a Taxa Municipal Turística, que será implementada já no próximo dia 1 de Outubro.

Durante esta semana, no Mercado dos Lavradores, vários artesãos vão dar a conhecer aos visitantes a sua arte.

Já no dia 27 de Setembro, no mesmo Mercado, entre as 10h00 e as 16h00, "os visitantes poderão degustar e conhecer melhor os produtos regionais, uma parceria com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira".

Refira-se que esta semana de comemoração do Dia Mundial do Turismo "não celebra apenas o turismo, mas também a importância de valorizar e reconhecer o que é nosso, convidando todos os munícipes a participarem e a serem turistas na sua própria cidade", recorda a autarquia.