Funchal assinala semana comemorativa do Dia do Turismo com cerimónia de entrega de distinção

A Câmara Municipal do Funchal volta a associar-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo, através de várias iniciativas que decorrem ao longo desta semana. Esta quinta-feira, 26 de Setembro, terá lugar às 15h30, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, a cerimónia de entrega da Distinção Turística Municipal aos colaboradores do município.

A distinção pretende simbolizar o reconhecimento do Executivo pelo trabalho, compromisso e dedicação dos colaboradores.

Também no dia de hoje, pelas 9 horas, vários artesão vão dar a conhecer a sua arte no Mercado dos Lavradores.

Estão previstas às 9h00 e às 11h00 sessões de esclarecimento sobre a Taxa Municipal Turística, implementada já na próxima semana, no dia 1 de Outubro.

Entre as 15h00 e as 16h30 está agendada uma visita guiada ao Mercado dos Lavradores a profissionais da área da hotelaria.

Anualmente o Dia Mundial do Turismo é assinalado a 27 de Setembro, por intermédio da Organização Mundial do Turismo (OMT), a agência especializada da ONU.

O tema deste ano é 'Turismo e Paz' e pretende destacar o papel que o turismo desempenha na promoção da paz e da compreensão entre as várias nações e culturas.

Veja o programa disponibilizado pela autarquia do Funchal

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º 18;

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

12h00 - Apresentação do ICF Canoe Ocean Racing World Championships no Centro Náutico de São Lázaro;

12h00 às 14h00 - Recepção oficial da visita inaugural do navio Ocean Explorer ao 'homeport' da Madeira;



14h00 - O Centro da Mãe preparou na sala da Assembleia Municipal do Funchal, uma acção sobre a prevenção da gravidez na adolescência;



15h00 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 74, que terá lugar no Salão Nobre da Ponta do Sol;

16h00 às 19h00 - Vigésimo aniversário da empresa Connecting Software, que contará com a presença dos secretários Eduardo Jesus e Pedro Fino;

18h00 -A Galeria Tratuário inaugura a exposição 'Fancy Van Gogh', de Alireza Karimi Moghaddam. Esta é uma mostra em que o artista apresenta arte digital, inspirada na vida e trabalho do pintor pós-impressionista do século XIX, Vincent Van Gogh.

18h00 às 19h30 - A Cruise Atlantic Islands (CAI) Conference 2024, começa hoje e decorre nos próximos dias 27 e 28 de Setembro no Funchal.

19h00 - Reunião da Assembleia Municipal da Ponta do Sol no Edifício da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Setembro, Dia Mundial da Contracepção, Dia Mundial do Mar, Dia Mundial da Saúde Ambiental, Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, Dia Europeu do ex-fumador, Dia do Farmacêutico:

1540 - Realiza-se, em Lisboa, com a presença da Corte, o primeiro auto-de-fé da Inquisição em Portugal.

1888 - Nasce o poeta, dramaturgo e crítico inglês de origem norte-americana Thomas Stearns Eliot, T. S. Elliot, autor de "Terra sem Vida", "Quatro Quartetos", Prémio Nobel da Literatura em 1948.

1928 - Vinte e três países assinam o Pacto da Sociedade das Nações, documento que considera a guerra ilegal e que tem como objetivo a resolução pacífica dos conflitos.

1957 - Primeiro jogo europeu no Estádio da Luz, que opõe o Benfica ao Sevilha, para a Taça dos Campeões Europeus. O jogo acaba empatado a zero.

1968 - Marcello Caetano é nomeado Presidente do Conselho de Ministros, na sequência da exoneração de António de Oliveira Salazar, por motivos de saúde.

1976 - Um piloto russo sequestra um avião e fá-lo embater contra um edifício causando a morte a 12 pessoas.

1983 - É inaugurada, em Lisboa, a réplica da Pedra de Dighton, rochedo de 40 toneladas do rio Taunton, nos Estados Unidos, que ostenta a inscrição do navegador português Miguel Corte Real, de 1511.

1989 - Um avião que transportava os deputados portugueses João Soares, Nogueira de Brito e Rui Gomes da Silva, cai na Jamba, Angola.

2003 - Sai o primeiro número de O Inimigo Público, suplemento semanal satírico do jornal Público.

2005 - A Comissão Europeia confirma a violação do Pacto de Estabilidade por 12 países da União, entre os quais Portugal, Alemanha, França, Itália e Reino Unido.

2011 - O XIX Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, apresenta o Documento Verde da Administração Local que impõe a redução do número de freguesias e de empresas municipais, prevendo também a revisão do modelo de financiamento e incentivos à agregação de municípios.

2018 - Taxistas em protesto em Lisboa, contra a lei das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, decidem desmobilizar após a promessa do PS de transferir as competências de licenciamento para as câmaras municipais.

2019 - O Ministério Público acusa 23 pessoas, entre elas o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Papa Francisco com o cardeal Tolentino Mendonça, Foto Agência Ecclesia

2022 - O cardeal José Tolentino Mendonça é nomeado pelo Papa Francisco prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação que tem a tutela da rede escolar católica do mundo inteiro, com 1.360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas com 11 milhões de alunos e outras 217 mil escolas com 62 milhões de crianças.

2023 - O PAN assina um acordo de incidência parlamentar de quatro anos com a coligação PSD/CDS-PP na Madeira, viabilizando uma maioria absoluta no hemiciclo.

Pensamento do dia