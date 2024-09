Os caranguejos gigantes capturados na Madeira há 31 anos

No ano de 1993, na Madeira, registava-se o aumento da captura de caranguejo, principalmente da espécie ‘chaceon affinis’, que já era conhecido há cerca de um século. Foi o príncipe Alberto I do Mónaco, que os descobriu

A espécie foi primeiramente encontrada pelo monarca numa exploração oceânica entre as ilhas do Pico e de São Jorge, no Açores.

Na Madeira, segundo Manuel Biscoito, a espécie ficou conhecida por intermédio dos pescadores, que capturavam os caranguejos acidentalmente nas linhas de espada. As investigações legaram a aferir que esta espécie, embora muito semelhante a uma outra proveniente de África, apenas existe nos Açores, Canárias, Cabo Verde e na Madeira.

Manuel Biscoito afirmava que a pesca a destes crustáceos devia ser feita tomando certas e importantes precauções. "Requer embarcações adequadas, sondas, guinchos hidráulicos e câmara frigorífica, que garanta a conservação do caranguejo”, isto porque o animal era capturado a grande profundidade, onde as temperaturas eram muito mais baixas.

Ao DIÁRIO, um dos pescadores relatava que tinham encontrado em Machico a maior quantidade destes crustáceos gigantes. "Na Lota da vila não dão o justo valor pelo caranguejo. Vendemo-lo a 250$00/quilo, quando o seu valor real é muito superior”, assumia o pescador Assunção Vieira. O seu sonho era ser capaz de abastecer a Região.