Madeira entre as ilhas com maior aumento no preço de venda de imóveis em Setembro

Os dados mais recentes publicados pelo portal imobiliário Imovirtual dão conta de que a Madeira é uma das ilhas portuguesas onde se registou um maior aumento do preço de venda de casas, em Setembro, tanto comparado com o mesmo mês do ano passado, tanto com Agosto de 2024.

De forma geral, a nível nacional, comprar uma casa é cerca de 70.000 euros mais caro do que em Setembro do ano passado. Já os dados da Região indicam um aumento de 21%, passando de 425.000 euros para 515.000 euros. Mesmo assim, os aumentos foram mais sentidos na ilha de São Jorge (+46%) e de São Miguel (+31%). No sentido inverso, nas ilhas do Faial, Corvo, Pico e Graciosa há registo de diminuição do preço, isto em termos comparativos entre Setembro de 2024 e Setembro de 2023.

Fazendo a comparação com o mês de Agosto, em Setembro houve um aumento de 2% no valor das casas na Madeira, que passaram de 505 mil euros para 515 mil euros, em média. Quanto ao Porto Santo, os preços mantiveram-se comparando estes dois últimos meses.

Os preços mais altos para comprar casa em Setembro nas ilhas foram registados na Ilha da Madeira (515.000€), Ilha do Porto Santo (350.000€) e Ilha de São Miguel (319.950€).

Quanto ao arrendamento, a Madeira continua a figurar entre os locais mais caros para arrendar, em Portugal, com a renda média a custar 1.500 euros, a par de Setúbal, apenas antecedida de Lisboa, com uma renda média de 2 mil euros.