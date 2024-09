Câmara do Funchal realizou 549 acções de formação para os funcionários desde Outubro de 2021

A Câmara Municipal do Funchal contabiliza, desde Outubro de 2021, um total de 549 acções de formação destinadas aos seus funcionários, abrangendo 2.586 colaboradores, de todas as áreas municipais, com 23.230 horas de formação. A mais recente formação realizou-se na Sala da Assembleia Municipal, organizada pela Associação dos Trabalhadores da Administração Local, tendo estado presente a vereadora Ana Bracamonte.

A vereadora com o pelouro dos Recursos Humanos realçou a importância destas iniciativas. "O nosso trabalho é cada vez mais exigente e escrutinado e, neste panorama, mais do que nunca, é essencial que, como profissionais da administração local, estejamos sempre preparados, actualizados, seguros, para encarar estas novas realidades", disse Ana Bracamonte.

A autarca apontou ainda o facto de a formação contínua ser "uma ferramenta fundamental para garantir que possamos oferecer o melhor serviço possível aos cidadãos", não se esquecendo de salientar o papel dos "servidores públicos". "Cada um de vós contribui de forma significativa para o bem-estar e desenvolvimento da nossa cidade. É através do vosso empenho e dedicação que conseguimos fazer a diferença na vida dos cidadãos do Funchal", disse na ocasião.

Esta acção de formação foi no âmbito do aperfeiçoamento pessoal e incidiu sobre várias áreas, incluindo Finanças e Contabilidade Pública, mas também Códigos de Contrato Públicos e ainda sobre o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.