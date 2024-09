Acidente de trabalho no Lazareto

Um homem de 33 anos caiu esta tarde de uma altura aproximada a três metros, quando se encontrava a trabalhar numa obra na zona do Lazareto, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 16h30, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro ao trabalhador.

O homem estava consciente, mas queixava-se do lado direito do corpo. Foi imobilizado em plano duro e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.