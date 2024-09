Mónica Freitas participa em debate da rentrée política do PAN

A deputada madeirense Mónica Freitas será uma das oradoras do debate 'Desafios dos Jovens em Portugal', que se insere na rentrée política do PAN. A iniciativa decorre no dia 14 de Setembro, sábado, a partir das 16 horas, no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

O evento partidário terá como tema geral 'Hora da Abolição', que será dedicado ao referendo sobre a abolição das touradas. A rentrée política do PAN contará com discursos da senadora colombiana que protagonizou o fim das touradas no seu país, Esmeralda Hernández, e da vice-presidente do principal partido animalista de Espanha (PACMA), Cristina Garcia.

O evento terá ainda com intervenções de Rubén Pérez Sueiras, coordenador da campanha Infância sem Violência, da Fundação Franz Weber, e Miguel Moutinho, fundador do santuário de touros Namigni, também na Colômbia.

Inês de Sousa Real encerra a rentrée política com um discurso às 20 horas,