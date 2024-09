Túnel das Quebradas ao Amparo pronto no final do próximo ano

Está a decorrer a bom ritmo a obra de construção do novo túnel rodoviário que ligará a zona das Quebradas, em Santa Rita, à zona do Amparo.

Com uma extensão de quase um quilómetro, o primeiro de sete túneis que dão forma à projectada nova ligação horizontal da cidade do Funchal deverá ficar concluído no final do próximo ano, conforme perspectivou Miguel Albuquerque no decorrer de uma visita que fez esta manhã ao local.

O presidente do Governo Regional considerou esta uma "obra muito importante para o futuro da cidade" e para a zona do futuro hospital, pois vai permitir a diminuição do tráfego em cerca de 15% na zona circundante à nova unidade de saúde em construção.

Com esta nova acessibilidade, que terá ligação directa ao novo hospital no interior do túnel, o atravessamento da cidade ficará facilitado, evitando que a circulação seja feita pela via rápida, garantindo, também, maior fluidez do trânsito no centro da cidade.

A obra terá um custo de 23 milhões de euros, que sairão do Orçamento Regional.

Miguel Albuquerque adiantou, na ocasião, que os restantes túneis do novo atravessamento horizontal do Funchal, deverão ser incluídos na renegociação do contrato de concessão com a Via Litoral.