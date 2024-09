Acidente aparatoso no túnel da Madalena do Mar causa dois feridos

Um acidente aparatoso - uma das viaturas terá capotado - no interior do túnel da Madalena do Mar terá causado dois feridos, aparentemente sem gravidade de maior. Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol mobilizaram para o local 9 operacionais apoiados por 2 ambulâncias de socorro e veículos de desencarceramento, aos quais juntou-se, entretanto, a EMIR.

Um dos feridos está encarcerado, mas tudo leva a crer que se trata de encarceramento mecânico - por deformação do veículo não consegue sair e não, aparentemente, por danos físicos relevantes, de acordo com as últimas informações.