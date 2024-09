Duas mulheres feridas em despiste no túnel do Viveiros

Duas mulheres ficaram feridas, há instantes, no despiste de uma viatura ligeira no túnel dos Viveiros, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a condutora terá desviado de uma outra viatura, tendo perdido o controle do seu carro e embatido na parede do túnel.

Foto DR

Uma das vítimas, de 33 anos, ficou com um corte no sobreolho e queixava-se de dores no braço, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Por sua vez, a outra mulher, de 32 anos, estava muito queixosa da perna esquerda e foi acudida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Ambas foram encaminhadas para o hospital para receberem mais assistência médica.

O sinistro, que ocorreu no sentido Caniço-Funchal, originou um intenso congestionamento na via rápida, com longas filas de trânsito com vários quilómetros de distância.