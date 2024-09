Acidente na VR1 na Ponte dos Socorridos

Está congestionado o trânsito na via rápida (VR1) no sentido Ribeira Brava/Machico devido a acidente sobre o tabuleiro da Ponte dos Socorridos, na 'fronteira' entre os concelhos de Cãmara de Lobos e do Funchal.

O acidente não terá provocado feridos. Pelo menos os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos não foram accionados a prestar socorro.