Casas do Povo pedem mais dinheiro ao Governo

Foram hoje assinados os contratos-programa com 22 Casas do Povo da Região que ainda não haviam formalizado este procedimento com vista à transferência das verbas do Governo Regional para fazerem face às suas despesas de funcionamento.

Na ocasião, Henrique Silva reivindicou um "reajustamento" dos valores em causa, em linha com o aumento da inflação.

O presidente da Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA) salientou o facto de estes contratos-programa permitirem que as Casas do Povo evitam "grandes constrangimentos", sobretudo com despesas de pessoal e correntes.

Em resposta à reivindicação, Miguel Albuquerque anunciou uma duplicação das verbas, passando para um milhão de euros. A primeira tranche, de 500 mil euros, será transferida agora, sendo que a segunda tranche deverá ser formalizada ainda no Verão, com outros 500 mil euros.