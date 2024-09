Enchente no Loreto no III Encontro de Brincos

Ontem à noite aconteceu o III Encontro Regional de Brincos do Loreto, inserido no arraial de Nossa Senhora do Loreto, que acontece este fim-de-semana na freguesia do Arco da Calheta.

O evento é organizado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento e Educação, Cultura e Social da Calheta numa parceria com a orgânicos do arraial da Paróquia do Loreto.

Este ano participaram o grupo D’ cCanto a Canto da Calheta, o grupo Seca Pipas da Ponta do Sul, o grupo ‘os mal amanhados’ do Curral das Freiras, o grupo do Monte e o grupo de Cordas da Fajã da Ovelha.

A iniciativa terminou com actuacao de todos os grupos participantes junto ao palco onde tocaram o 'Bailinho da Madeira’ uma homenagem ao Feiticeiro da Calheta que este ano se comemora os 50 anos da sua morte e que muitas vezes participou naquele arraial.

Hoje o arraial continua com muita animação e as 15 horas é missa solene em honra de Nossa Senhora do Loreto que será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.