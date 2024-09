Universidade da Madeira debate desafios da comunicação política em Outubro

O Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, vai acolher, nos dias 17 e 18 de Outubro, entre as 9 e as 18 horas, a conferência 'Comunicação Política e Desafios Contemporâneos'.

A iniciativa, organizada conjuntamente pela SOPCOM – Associação Portuguesa de Ciências de Comunicação e pelo Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, pretende "constituir um fórum de discussão de ideias acerca da acerca da actual condição da comunicação política", reunindo par ao efeito investigadores e profissionais interessados em debater "o que está a ser feito e aquilo que pode vir a ser feito, no futuro".

O programa da conferência abrange um amplo leque de temas críticos para o futuro da comunicação política, incluindo: Populismo, Retórica Política, Redes Sociais, Eleições e Debate.

As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 15 de Setembro através do preenchimento de um formulário on-line: