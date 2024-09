Associação Causa Social apoiada anualmente com 3 milhões de euros pelo Governo Regional

A Causa Social assinalou, ontem, o seu 15.º aniversário, numa celebração que contou com a presença da Secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Esta é uma associação com trabalho em várias áreas sociais, que detém acordos de cooperação estabelecidos com a Secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, num montante que ascende anualmente aos 3 milhões de euros.

Ana Sousa agradeceu o empenho de todas as pessoas que se dedicam e trabalham nesta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), agradecendo a dedicação da sua presidente Maria Martins enaltecendo o seu percurso na causa pública.

“A inclusão das pessoas mais vulneráveis, da população idosa, das crianças e jovens em risco e das pessoas com deficiência é um princípio fundamental para uma sociedade que se quer mais justa e socialmente mais coesa”, referiu a governante. A secretária fez ainda questão de dar conta de que "a acção do Governo Regional da Madeira aposta numa estratégia integrada, privilegiando uma intervenção conjunta entre os organismos públicos, entidades da economia social e solidária e da sociedade em geral, por forma a chegar ao maior número de pessoas".