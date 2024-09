Nascimento de D. Francisco Santana comemorado a 11 de Outubro

As comemorações dos 100 anos do nascimento de D. Francisco Santana vão realizar-se no dia 11 de Outubro. D. Francisco Santana foi bispo do Funchal entre 1974 e 1982.

Nesse dia, pelas 17h30 será celebrada missa solene na igreja da Sé, seguindo-se de uma mesa redonda com diversos convidados, pelas 19 horas, no Museu de Arte Sacra do Funchal. A entrada para este evento é livre.

D. Francisco Santana nasceu em Lisboa, a 11 de Outubro de 1924. Foi nomeado para bispo do Funchal a 16 de Março de 1974. Fez a sua entrada solene na igreja da Sé, como bispo do Funchal, no dia 12 de Maio de 1974. Faleceu no Funchal a 5 de Março de 1982.