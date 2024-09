Estação de Radar no Areeiro tem novo comandante

A Estação de Radar n.º 4, no Pico do Areeiro, a mais pequena unidade da Força Aérea Portuguesa (FAP), tem, a partir de hoje, um novo comandante. Ivo Diniz, capitão engenheiro eletrotécnico, rende no cargo ao tenente-coronel João Boita, que passará a chefiar a Direcção de Engenharia e Programas.

O novo responsável por aquela infraestrutura militar, embora tendo nascido em Caracas, na Venezuela, considera-se madeirense, pois fez todo o seu percurso escolar na Madeira, de onde é natural e onde reside a sua família. Esta é a primeira vez que esta unidade é chefiada por um militar da Região.

A cerimónia de rendição e tomada de posse decorreu esta quarta-feira, na referida Estação de Radar, onde nem o tempo agreste que se se fez sentir durante toda a manhã afastou as mais altas entidades militares e civis.

Aos jornalistas, Ivo Diniz disse encarar esta nova missão com a “expectativa de manter a operacionalidade [do radar] ao mais alto nível”, ao mesmo tempo que procurará liderar da melhor forma a equipa composta por 17 elementos que vem agora chefiar.

Neste seu regresso a casa, o oficial da Força Aérea acredita que a proximidade à família será benéfica para o desempenho da sua nova missão, não escondendo a "grande carga emotiva" associada.

Consciente da importância da vigilância do espaço aéreo nacional, com particular incidência no raio de acção da unidade situada na Madeira, o novo comandante diz-se bastante honrado pela confiança em si depositada.

Já João Boita, o comandante cessante, diz ter procurado transmitir "confiança" ao seu sucessor, de modo a que "o novo rumo" seja implementado de forma "suave".

De partida da Região, garante que deixa "uma Unidade estável" e "segura daquela que é a sua missão", dizendo-se certo de que o novo comandante saberá dar continuidade. De caminho, reconhece a falta de recursos humanos, ainda assim, aponta a agilidade com a Unidade respondeu às missões para as quais foi chamada.

Aquele que vai assumir o comando da Direcção de Engenharia e Programas realça o trabalho de equipa desenvolvido, numa gestão "ponderada". Nesta sua passagem pela Estação de Radar n.º 4 nota a forma como foi vivido de perto o grande incêndio do mês passado, reafirmando a disponibilidade e a cooperação com a Protecção Civil, sempre que tal de revelou necessário. "Obviamente que quem faz serviço aqui todos os dias, 24 horas, e assiste, em primeira mão, às imagens que todos viram... portanto, temos de respeitar e estar preparados", enfatiza.

A ocasião serviu, também, para assinalar os 11 anos de existência desta Unidade, bem como para a rendição do Porta-Estandarte da Unidade e para a imposição de condecorações a três militares que ali têm prestado serviço, incluindo o comandante cessante.

Além do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General João Guilherme Rosado Cartaxo Alves, estiveram presentes várias entidades militares, dos diferentes ramos das Forças Armadas, bem como de outras forças policiais e militarizadas. Ireneu Cabral Barreto, Representante da República para a Madeira; Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, em representação do seu presidente; e Pedro Ramos, em representação do presidente do Governo Regional, também fizeram parte do momento comemorativo. O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, embora presente, recusou prestar declarações ao DIÁRIO, à margem da cerimónia.