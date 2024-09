Teatro Municipal Baltazar Dias recebe concerto 'Eletric Miles'

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, no dia 18 de Setembro, às 20h00, o concerto 'Eletric Miles', de Rafael Andrade, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

"Este projecto foi desenvolvido como parte da obtenção do grau de mestre em Música e Performance Jazz Trompete na E.S.M.L., tendo como base o Relatório do Projeto Artístico intitulado 'Eletric Miles: Composição e performance, inspirada no Jazz-Rock de Miles Davis dos anos 1970'", indica nota à imprensa.

O concerto destaca-se pela particularidade performativa que oferece total liberdade aos músicos, reflectindo a continuidade no desenvolvimento de projectos desta natureza.

A ficha artística e técnica do espectáculo inclui a participação dos músicos Ricardo Toscano (Sax Alto), Rafael Andrade (Trompete e Flugelhorn), Luís Lélis (Fender Rhodes), André Santos (Guitarra), Ricardo Dias (Baixo elétrico), Mateus Saldanha (Guitarra), Francisco Gomes (Bateria) e Madalena Caldeira (Voz). A equipa de realização é composta por Óscar Silva, André Moniz Vieira e Filipe Ferraz.

Os bilhetes para Eletric Miles custam 7 euros e estão disponíveis na Ticketline ou na bilheteira do 'Baltazar Dias'.