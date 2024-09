Luís Esteves é um dos jogadores em melhor forma no Nacional neste arranque da I Liga. O capitão dos alvinegros, na ausência de João Aurélio, é dos totalistas e peça fundamental para o treinador Tiago Margarido.

Em contagem decrescente para o jogo de sexta-feira com o Sp. Braga – 20h15 no Estádio da Madeira-, o médio do Nacional ainda sente o amargo da derrota na última jornada com o Estoril e pelo facto de a equipa ter apenas quatro pontos em 15 possíveis tendo em conta as boas exibições efectuadas.

“Foi muito difícil ter perdido aquele jogo com o Estoril. As circunstâncias do próprio jogo levou-nos a ter u maior domínio. Cometemos um erro que nos custou carro, mas a verdade é que o Nacional foi superior em todos os aspectos e isso deixa-nos com pensamento positivo para o que aí vem. Independentemente de não termos pontuado, que era muito importante, saímos do jogo com o sentimento de que poderíamos ter ganho o jogo. Por outro lado, também temos esse sentimento amargo de termos apenas quatro pontos em 15 possíveis. Temos qualidade para termos mais pontos e para estar mais em cima da tabela classificativa. O Nacional tem qualidade para fazer um campeonato supertranquilo e andar, até, em posições de meio para cima da tabela”