Hugo Rodrigues e Eva Costa representam Portugal no Campeonato de Dança Desportiva

O par Hugo Rodrigues e Eva Costa, do Clube de Dança Desportiva 'Prestige Dance' de Machico, foram convocados pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva para representar Portugal no Campeonato do Mundo Júnior II Standard que irá decorrer em Timisoara, na Roménia, neste sábado, dia 14 de Setembro.

Hugo e Eva "treinam juntos há apenas dois anos e por pouco tempo", conta o 'Prestige Dance' numa nota de imprensa. "Na primeira época desportiva da categoria Júnior II Open, com muita disciplina, dedicação e esforço conseguiram os bons resultados".

"Foram Campeões Nacionais de 2024 em Danças Standard na categoria Júnior II Open, Campeões Regionais 2024, vencedores nas Jornadas da Taça de Portugal e, também, nas provas do Circuito Ibérico, em Espanha, em Danças Standard", conta a presidente do clube, Oksana Kerekesh.

Assim, fazem parte de Seleção Nacional de Dança Desportiva, orientados pelas professores Mariana Menezes e Volodymyr Kerekesh. Na semana passada, mais precisamente no sábado dia 7 de Setembro, "o par Hugo e Eva fizeram o Training Camp da Seleção Nacional em Vagos para fortalecer o seu nível de preparação nas Danças Standard com os melhores treinadores internacionais e nacionais da Seleção Nacional, Federação Portuguesa de Dança Desportiva", realça.

Esta vai ser a sua primeira experiência a competir no Campeonato do Mundo, competindo "entre os melhores pares a nível mundial. Com muita emoção e esperança o par vai fazer esta prova para conseguir o melhor resultado para o país e, também, apresentar bem a nossa região", refere Oksana Kerekesh, também treinador, que em nome do clube deseja os melhores sucessos ao par.