Canoístas madeirenses na última etapa do Campeonato Nacional de canoagem de mar

Competem no Campeonato Nacional de canoagem de mar amanhã, 7 de Setembro, vários canoístas madeirenses: Afonso Relva, Bernardo Pereira, David Fernandes, José Câmara e Martim Perdigão do Clube Naval da Calheta, Gabriel Correia, Luís Silva e Luísa Pereira do Centro Treino Mar, Célio Alves, José Ferreira e João Ornelas da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Miguel Martins e Vitor Chaves do Clube Naval do Funchal, João Viveiros e Paulo Freitas do Ludens Clube de Machico.

A largada da competição acontecerá pelas 14h30, na praia do Titan (Matosinhos) e a chegada na Marina de Vila do Conde.

Os 220 canoístas, em representação de 39 clubes, aguardam boas condições de vento downwind e boas condições de mar e vento, num percurso de 20 quilómetros.

Esta competição servirá de Selectiva Nacional para o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, a decorrer na Madeira, entre 3 e 6 de Outubro de 2024.