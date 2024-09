Beatriz Chaves vence e Leonardo Catarata conquista pódio no Campeonato Nacional de Esperanças de Mar

A mais recente etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, realizada em Vila do Conde, decorreu num percurso de aproximadamente 3 km, que incluiu uma largada no mar e uma chegada a pé no areal.

"Beatriz Chaves destacou-se com uma prestação notável, conquistando a vitória nesta etapa. A atleta está agora a apenas uma etapa de se consagrar campeã nacional", indica o Clube Naval do Funchal através de uma nota à imprensa.

Já Leonardo Catarata alcançou um excelente 3.º lugar, logo seguido pelo seu colega de equipa, Lucas Rodrigues, que terminou na 4.ª posição.

A próxima e decisiva etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Mar terá lugar na Madeira, onde os atletas terão a oportunidade de lutar pelo título em casa.