Campeonato Nacional de Esperanças de Mar conta com canoístas madeirenses

A Federação Portuguesa de Canoagem, promove em conjunto com o Clube Fluvial Vilacondense, o Campeonato Nacional de Esperanças de Mar III amanhã, dia 7 de Setembro.

Competem nesta competição um total de 20 categorias, envolvendo 151 canoístas, em representação de 21 clubes, com destaque para os canoístas madeirenses, Beatriz Chaves, Leonardo Freitas e Lucas Rodrigues do Clube Naval do Funchal, Paulo Macedo do Clube Naval da Calheta, Cristina Fernandes do Centro Treino Mar, Baltasar André, Francisco Vieira e Pedro Vieira do Ludens Clube de Machico

A prova é destinada aos SS1 e SUPC Iniciados, Infantis e Cadetes Masculinos e Femininos