Gustavo Garcia, defesa-direito brasileiro de 22 anos, que está emprestado pelo Palmeiras até final da temporada, é um dos reforços em destaque na equipa alvinegra nas quatro primeiras jornadas-disputou todos os minutos.

Pela primeira vez a actuar fora do Brasil, o jovem lateral confessa que a fase inicial na Madeira foi complicada, mas que agora já está plenamente integrado.

“Foi um momento difícil quando cheguei pois nunca tinha saído do Brasil. Contudo, com a ajuda dos meus amigos, do restante grupo de trabalho, e de toda a estrutura do Nacional consegui adaptar-me bem. Estou muito feliz no Nacional e estou aqui para fazer história neste grande clube.”