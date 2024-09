Três portugueses nos quartos de final do Mundial de skate street

Os portugueses Gustavo Ribeiro, com o segundo melhor registo da qualificação, Gabriel Ribeiro (18.º) e Madu Teixeira (27.º) apuraram-se hoje para os quartos de final do Mundial de skate na vertente street, em Roma.

O olímpico Gustavo Ribeiro, que esteve em Tóquio2020 e Paris2024, cumpriu a qualificação com 79.98 pontos, com o irmão em 18.º, com 49.66, e Madu Teixeira em 27.º, com 40.18.

Os quartos de final estão agendados para quinta-feira, com as 'meias' na sexta-feira e a final no sábado.