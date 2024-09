Testemunhas de Jeová fazem campanha mundial de estudos bíblicos

Mais de oito milhões de voluntários estão a realizar uma campanha mundial em setembro para oferecer um curso interativo gratuito de educação bíblica, incluindo a Madeira com a estrutura regional a entrar em acção.

"As Testemunhas de Jeová, conhecidas pela sua pregação de casa em casa, também organizam anualmente campanhas especiais de sensibilização para a forma como as Escrituras abordam as preocupações do público. No ano passado, a organização sem fins lucrativos relatou uma média de mais de sete milhões de estudos bíblicos por mês", refere em nota divulgada esta manhã.

Segundo Ezequiel Luis, porta-voz local das Testemunhas de Jeová, "muitas pessoas ficam agradavelmente surpreendidas ao aprender como um livro antigo pode oferecer soluções para os problemas do dia a dia e respostas para as questões mais importantes da vida, como qual é o propósito da vida e o que o futuro trará", refere.

A brochura de três lições intitulada "Seja Feliz Para Sempre!" será oferecida durante a campanha e aborda os seguintes temas:

Como é que a Bíblia o pode ajudar?

A Bíblia dá-nos esperança.

Será que pode acreditar na Bíblia?

A organização religiosa informa, por isso, que o curso inclui sessões de perguntas e respostas, e vídeos. "O curso explica como as Escrituras ajudam a melhorar a vida das pessoas, fortalecendo os relacionamentos no seio familiar, no trabalho e na escola. As sessões semanais podem durar apenas 5 ou 10 minutos, e podem ser ministradas presencialmente no local de preferência de cada pessoa, por videoconferência ou por telefone", refere.

"Ninguém é obrigado a continuar o curso bíblico”, garante o responsável. "Tudo o que pedimos é que as pessoas reservem algum tempo para analisar a forma como a Bíblia ajuda a resolver os problemas atuais e oferece uma esperança que solucionará permanentemente todos os problemas no futuro".

Assim, para solicitar a visita das Testemunhas de Jeová e do curso interativo gratuito da Bíblia, aceda ao site jw.org > Quem Somos > Peça uma Visita.