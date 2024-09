Final Nacional do Poliempreende 2024 acontece amanhã e quarta-feira na Universidade da Madeira

Os vencedores das fases regionais do Concurso Poliempreende 2024 irão se reunir na Universidade da Madeira, nos dias 3 e 4 de Setembro, para a Final Nacional do Concurso.

A abertura do evento será amanhã, dia 3 de Setembro, pelas 09h30, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e contará com a presença do reitor, Sílvio Moreira Fernandes; da vice- reitora, Elsa Fernandes; do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque; e do coordenador do Concurso Regional, Eduardo Leite.

No dia 4 de Setembro, das 09h30 às 12h15 e das 14h30 e 17h15, terá lugar a sessão de apresentação das ideias de negócio. A entrega de prémios será realizada às 20h, no Savoy Palace.

A anteceder a abertura do concurso, os participantes serão recebidos esta segunda-feira, dia 2 de Setembro, pelas 18h00, na Câmara Municipal do Funchal, para a receção e boas-vindas, seguida de um jantar no Colégio do Jesuítas.

"A Universidade da Madeira será representada na competição pelo 'Madeira Guide', um projecto desenvolvido por Carlos Serrão, Lucas Teixeira e Magda Góis, estudantes do CTeSP em Marketing Digital no Turismo da Escola Superior de Tecnologias e Gestão (ESTG), sob a orientação do Prof.º Doutor Luís Sardinha, que visa contribuir para a transformação do sector turístico da Madeira, estabelecendo um modelo exemplar de turismo responsável. Com a implementação de sensores IoT e uma aplicação móvel interactiva, pretende-se gerir a capacidade de carga dos percursos e melhorar a segurança e a experiência dos visitantes. O objectivo é criar um equilíbrio harmonioso entre o desenvolvimento económico, a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade, alinhando-se com as tendências globais de turismo sustentável", indica nota de imprensa.

O Poliempreende é um projecto da rede de instituições do ensino superior politécnico que visa promover o empreendedorismo de vocação empresarial. Actualmente, a rede é composta por 23 instituições e é considerada a maior plataforma nacional de empreendedorismo e networking no panorama do ensino superior do país. O concurso valoriza a investigação aplicada realizada por estudantes, investigadores e docentes das Escolas Politécnicas, impulsionando o desenvolvimento de ideias inovadoras e projectos de impacto".

E concluiu: "Em paralelo à competição nacional, o Poliempreende Internacional deste ano destaca-se pela participação de cerca de 35 estudantes de universidades da Lusofonia e da DHBW Ravensburg — Duale Hochschule Baden-Württemberg (Ravensburg). Estas equipas, representando países como Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Brasil, e Alemanha, trazem ideias inovadoras que refletem a diversidade cultural e fortalecem a cooperação internacional. Em disputa está o Prémio Comendador Rui Nabeiro, reafirmando o compromisso do Poliempreende na promoção do empreendedorismo a nível internacional".