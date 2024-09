Albuquerque está preocupado com o EH-101 Merlin e não com o C-295

O presidente do Governo Regional admitiu hoje ter-se precipitado ao julgar a alegada falta de meios aéreos militares na Região, nomeadamente no Porto Santo.

Hoje reconheceu que desconhecia que logo na madrugada de sábado, pouco depois da chegada do Falcon 50 que veio 'socorrer' o secretário Pedro Ramos, a Força Aérea já empenhava um C-295 para substituir a aeronave semelhante que havia sofrido avaria na véspera. C-295 vindo do Montijo que permaneceu no Porto Santo de prevenção até a reparação o aparelho adstrito a esta 'base'.

Sendo assim, Miguel Albuquerque não falou hoje com o Primeiro-ministro, como havia anunciado no sábado, mas promete escrever carta a enviar amanhã ao Governo da República a reclamar a necessidade de o EH-101 Merlin - que está inactivo devido a falta de tripulação - também estar operacional em permanência na Região, sobretudo devido à relevante importância deste meio aéreo no socorro no mar, justificou.