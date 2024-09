Morador da Fajã das Galinhas encontrado morto

Um dos moradores que se recusou a ser evacuado do sítio da Fajã das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, foi encontrado morto este domingo, 8 de Setembro.

O corpo do homem com mais de 70 anos de idade terá sido descoberto no terreno junto à casa, onde diariamente laborava.

O DIÁRIO ainda não conseguiu apurar a causa da morte.

Para o local da ocorrência foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Polícia de Segurança Pública.

O sítio da Fajã das Galinhas foi interdito na sequência dos incêndios que assolaram a ilha da Madeira em Agosto último. A escarpa sob a única estrada que dá acesso ao local foi afectada pelas chamas, agravando a sua instabilidade e provocando derrocadas.

Foram evacuadas 37 famílias, num total de mais de 120 pessoas. Cinco moradores recusaram-se a deixar o sítio.