Alex Bunbury quer construir novo estádio no Porto Santo

Alex Bunburry, antigo jogador do Marítimo e actual dono da SAD do Portosantense, anunciou hoje que quer construir um novo estádio no Porto Santo.

"Temos um plano de cinco anos de investimento num novo estádio, num dormitório e para acrescentar oito campos aqui no Porto Santo", revelou o investidor em declarações à RTP-Madeira.

Bunburry disse ainda que pretende dar início à empreitada - um investimento totalmente privado - "o mais rápido possível", apontando o arranque das abras para "os próximos 60 dias".

O novo estado, estima, deverá demorar pelo menos 18 meses a estar concluído.