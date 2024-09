Portugal bate Itália e enfrenta Suíça nos 'quartos' do Mundial sub-19 de hóquei

A seleção portuguesa sub-19 de hóquei em patins venceu hoje a Itália por 5-1, na terceira e última jornada do Grupo B do Mundial da categoria, a decorrer em Novara, e joga com a Suíça na próxima fase.

Ante os anfitriões, Portugal não teve contemplações e triunfou com dois golos de Diogo Lemos, um de Vítor Oliveira, outro de Rodrigo Preciso e mais um de Miguel Alexandre, ante um tento solitário de Francesco Carrieri.

Com este resultado, a equipa lusa alcançou o pleno de nove pontos na 'poule' e vai defrontar a Suíça, que somou zero pontos no Grupo A e, por isso, acabou em quarto lugar, numa fase em que nenhuma equipa é eliminada.

O jogo por um lugar nas meias-finais está agendado para quinta-feira, com as 'meias' na sexta-feira e a final no sábado.

Portugal é, a par da Espanha, recordista de títulos, com quatro troféus conquistados, em 2003, 2013, 2015 e 2017 (todos quando a competição se disputava no formato de sub-20), mas ficou de fora da final nas duas últimas edições.