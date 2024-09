Acidente entope trânsito na subida desde o Caniço

Um acidente ocorrido há pouco na subida da Via Rápida desde o Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente o tráfego rodoviário.

A ocorrência deu-se junto à entrada do túnel da Abegoaria, no sentido ascendente, e já causa uma dupla fila de cerca de 2 km de extensão a partir do quilómetro 24.

Ainda assim, o trânsito parece continuar a passar além do acidente, sendo necessário afunilamento numa das filas. Não aparenta ser grave.