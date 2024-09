Muito trânsito na Cancela neste início de semana

De acordo com as câmaras da Vialitoral, a esta hora, regista-se muito trânsito desde a Cancela até às Neves.

Depois, é na zona da Boa Nova, que se verifica muitos veículos a circular. Nesta manhã de segunda-feira, há que ter também especial atenção no Nó de Câmara de Lobos, onde se regista algum trânsito.

Até ao momento, e de acordo com a aplicação InfoVias, não foi reportado nenhum acidente.

Quanto à baixa do Funchal, os automobilistas deverão estar atentos à Avenida do Mar e na Rua Visconde Anadia, onde, a esta hora, se verifica o habitual 'pára-arranca'. Para já, estas são as zonas mais críticas no que ao trânsito diz respeito.