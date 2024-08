Acidente entope trânsito na Via Rápida

Um acidente ocorrido esta manhã de quarta-feira, está a entupir o trânsito na Via Rápida, no sentido Machico - Funchal, mais precisamente no sublanço Cancela- Caniço, antes do nó do Pinheiro Grande.

A situação já está sinalizada, mas a dupla fila de trânsito que se formou já tem cerca de 3 km de extensão.

Ver Galeria

Desconhece-se, para já, as consequências para os envolvidos, mas é certo que este acidente está a causar também engarrafamento na estrada regional 204 (estrada do aeroporto).