Moto furtada no Caniço

Uma KTM com a matrícula 92-26-VF foi furtada no último fim-de-semana na zona da Mãe de Deus, no Caniço.

Segundo o proprietário, o ladrão aproveitou o facto de o mesmo estar de férias para entrar na garagem do prédio e furtar a motorizada.

O lesado já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem a encontrar para entrar em contacto com as autoridades ou através do número 962424247.